Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2025 13:42:36
Novo Nordisk erzielt positive Ergebnisse mit Amycretin auch bei Diabetes Typ 2
BAGSVAERD (awp international) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. In einer klinischen Studie der Phase 2 habe das Medikament bei den Probanden binnen 36 Wochen zu einer "signifikanten" Gewichtsreduktion von bis zu 14,5 Prozent geführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Zugleich konnte der Blutzuckerspiegel der Teilnehmer statistisch signifikant gesenkt werden. Bis zu 89,1 Prozent der Patienten hätten einen entsprechenden HbA(1c)-Wert, der ein Durchschnitts-Blutzuckerwert ist, von weniger als sieben Prozent erreicht, hiess es.
Novo Nordisk hat bereits in Tests mit Amycretin höhere Werte für die Gewichtsabnahme von knapp einem Viertel erzielt. In der jetzigen Studie wurde das Mittel allerdings erstmals Menschen mit Typ-2-Diabetes verabreicht. Verabreicht wurde der Wirkstoff dabei per Spritze und in Tablettenform, die Probanden erhielten in mehrfach ansteigender Dosierung sechs subkutane Dosen wöchentlich beziehungsweise drei orale Dosen täglich.
An der Börse zog die Aktie von Novo Nordisk auf die Amycretin-Nachrichten an und legte zuletzt um mehr als vier Prozent zu. Zu Wochenbeginn hatte ein Flop mit einer Alzheimer-Studie mit dem Wirkstoff Rybelsus den Kurs noch unter Druck gesetzt./tav/err/stk
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|10:04
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt ebenfalls kaum vom Fleck. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.