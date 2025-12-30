Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.09 Prozent tiefer bei 48’416.36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19.231 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.360 Prozent auf 48’636.63 Punkte an der Kurstafel, nach 48’461.93 Punkten am Vortag.

Bei 48’471.70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48’297.26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 47’716.42 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 46’397.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’573.73 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 14.21 Prozent. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1.93 Prozent auf 221.45 USD), UnitedHealth (+ 1.19 Prozent auf 332.85 USD), Walt Disney (+ 0.87 Prozent auf 115.18 USD), Chevron (+ 0.69 Prozent auf 152.03 USD) und Verizon (+ 0.58 Prozent auf 40.72 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-0.99 Prozent auf 883.35 USD), IBM (-0.62 Prozent auf 303.85 USD), Amgen (-0.54 Prozent auf 327.86 USD), Walmart (-0.43 Prozent auf 112.05 USD) und Procter Gamble (-0.40 Prozent auf 143.99 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’660’381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.934 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.64 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

