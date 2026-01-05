US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
Geändert am: 05.01.2026 08:09:20
SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften fester in den Montagshandel starten. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte das neue Börsenjahr fester beginnen.
Der SMI legt nach der Feiertagspause vorbörslich zu.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI werden ebenso fester erwartet.
Die Vorgaben aus Asien lesen sich positiv, der Nikkei steigt deutlich - getragen von einer Rally im Technologiesektor. Die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro beeinträchtigt die Risikoneigung offenbar nicht - die Ölpreise fallen sogar. Der Tageskalender ist noch vergleichsweise leer, auch von Unternehmensseite ist es noch recht ruhig. Es ist die erste volle Handelswoche im neuen Jahr, viele Marktteilnehmer dürften noch in den Ferien weilen und die Liquidität in Folge gering ausfallen.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag höher erwartet.
Der DAX steigt vorbörslich.
Der DAX dürfte sich am Montag weiter seinem Rekordhoch von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober nähern. Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Verunsicherung. So gaben die Ölpreise am Montagmorgen sogar leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der grossen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag wechselhaft.
Der Dow Jones stieg anfänglich minimal, fiel zeitweise leicht ins Minus zurück, konnte dann aber wieder Gewinne verzeichnen. Schlussendlich beendete er die Sitzung 0,66 Prozent höher bei 48'382,57 Punken.
Der NASDAQ Composite startete mit einem deutlichen Plus und gewann zunächst auch weiterhin. Anschliessend wechselte das Börsenbarometer mehrfach das Vorzeichen. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent tiefer bei 23'235,63 Einheiten aus dem Handel.
Rückenwind lieferte laut Marktbeobachtern eine erneute Welle der Zuversicht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Positive Impulse für Technologie- und KI-Titel kamen derweil aus Asien: Dort legten die Aktien von Baidu im Zuge geplanter Börsenpläne für die Halbleitersparte zu. Zudem feierte der KI-Chiphersteller Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt, während Samsung-Aktien ein neues Rekordniveau erreichten. Auch die sogenannten "Magnificent 7", die sieben führenden US-Technologiekonzerne, zeigten sich durchweg fester.
ASIEN
Am Freitag geht es an den Märkten Asiens überwiegend deutlich bergauf.
In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause 3,29 Prozent im Plus bei 51'996,15 Punkten.
Der Shanghai Composite steigt derweil 1,18 Prozent auf 4'015,64 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil lediglich 0,03 Prozent auf 26'346,54 Stellen.
Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|05.01.26
|AMIYAKI TEI CO LTD / Quartalszahlen
|05.01.26
|Galactico Corporate Services Private Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|05.01.26
|Ksh International Limited Registered Shs / Quartalszahlen
|05.01.26
|NEXTAGE Co.,Ltd. / Quartalszahlen
|05.01.26
|Nexus Uranium Corp Registered Shs / Generalversammlung
|05.01.26
|Pankaj PolyPack Ltd / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|05.01.26
|Jibun Bank Manufacturing PMI
|05.01.26
|RatingDog EMI für Dienstleistungen
|05.01.26
|Riyad Bank PMI
|05.01.26
|Retail Sales (YoY)
|05.01.26
|Retail Sales (MoM)
|05.01.26
|Retail Sales (YoY)
|05.01.26
|Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
|05.01.26
|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|05.01.26
|Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
|05.01.26
|Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
|05.01.26
|Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
|05.01.26
|Veränderung der Arbeitslosen
|05.01.26
|HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
|05.01.26
|Sentix Investorenvertrauen
|05.01.26
|Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
|05.01.26
|M4 Geldmenge (Jahr)
|05.01.26
|Konsumentenkredit
|05.01.26
|M4 Geldmenge (Monat)
|05.01.26
|Hypothekengenehmigungen
|05.01.26
|Handelsdefizit - RBI
|05.01.26
|BoI Zinsentscheidung
|05.01.26
|ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
|05.01.26
|ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
|05.01.26
|ISM Produktion Bezahlte Preise
|05.01.26
|ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
|05.01.26
|Exporte
|05.01.26
|Importe
|05.01.26
|Geldreserven
|05.01.26
|Geldmenge M3 (YoY)
|05.01.26
|Auktion 6-monatiger Treasury Bills
|05.01.26
|Auktion 3-monatiger Treasury Bills
|05.01.26
|Gesamte Fahrzeugverkäufe
|05.01.26
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|05.01.26
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|05.01.26
|Währungsreserven
|05.01.26
|Dreikönigstag
|05.01.26
|Dreikönigsfest
|05.01.26
|Dreikönigsfest
|05.01.26
|Dreiköngisfest
|05.01.26
|Dreikönigsfest
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.0771
|-0.0010
|-1.26
