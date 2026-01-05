Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 05.01.2026 08:09:20

SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften fester in den Montagshandel starten. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte das neue Börsenjahr fester beginnen.

Der SMI legt nach der Feiertagspause vorbörslich zu.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI werden ebenso fester erwartet.

Die Vorgaben aus Asien lesen sich positiv, der Nikkei steigt deutlich - getragen von einer Rally im Technologiesektor. Die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro beeinträchtigt die Risikoneigung offenbar nicht - die Ölpreise fallen sogar. Der Tageskalender ist noch vergleichsweise leer, auch von Unternehmensseite ist es noch recht ruhig. Es ist die erste volle Handelswoche im neuen Jahr, viele Marktteilnehmer dürften noch in den Ferien weilen und die Liquidität in Folge gering ausfallen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag höher erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.

Der DAX dürfte sich am Montag weiter seinem Rekordhoch von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober nähern. Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Verunsicherung. So gaben die Ölpreise am Montagmorgen sogar leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der grossen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag wechselhaft.

Der Dow Jones stieg anfänglich minimal, fiel zeitweise leicht ins Minus zurück, konnte dann aber wieder Gewinne verzeichnen. Schlussendlich beendete er die Sitzung 0,66 Prozent höher bei 48'382,57 Punken.
Der NASDAQ Composite startete mit einem deutlichen Plus und gewann zunächst auch weiterhin. Anschliessend wechselte das Börsenbarometer mehrfach das Vorzeichen. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent tiefer bei 23'235,63 Einheiten aus dem Handel.

Rückenwind lieferte laut Marktbeobachtern eine erneute Welle der Zuversicht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Positive Impulse für Technologie- und KI-Titel kamen derweil aus Asien: Dort legten die Aktien von Baidu im Zuge geplanter Börsenpläne für die Halbleitersparte zu. Zudem feierte der KI-Chiphersteller Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt, während Samsung-Aktien ein neues Rekordniveau erreichten. Auch die sogenannten "Magnificent 7", die sieben führenden US-Technologiekonzerne, zeigten sich durchweg fester.

ASIEN

Am Freitag geht es an den Märkten Asiens überwiegend deutlich bergauf.

In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause 3,29 Prozent im Plus bei 51'996,15 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil 1,18 Prozent auf 4'015,64 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil lediglich 0,03 Prozent auf 26'346,54 Stellen.

Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
