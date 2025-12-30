Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0.20 Prozent auf 48’367.06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.231 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.360 Prozent auf 48’636.63 Punkte an der Kurstafel, nach 48’461.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48’297.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’471.70 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’716.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’397.89 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Stand von 42’573.73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 14.09 Prozent. Bei 48’886.86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 0.98 Prozent auf 332.16 USD), Chevron (+ 0.87 Prozent auf 152.31 USD), Boeing (+ 0.58 Prozent auf 218.50 USD), Verizon (+ 0.54 Prozent auf 40.70 USD) und Walt Disney (+ 0.53 Prozent auf 114.79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-1.21 Prozent auf 302.05 USD), Goldman Sachs (-0.87 Prozent auf 884.42 USD), Walmart (-0.54 Prozent auf 111.92 USD), Merck (-0.53 Prozent auf 106.06 USD) und American Express (-0.51 Prozent auf 373.39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23’289’253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.934 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.76 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

