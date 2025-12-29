Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.51 Prozent auf 48’461.93 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.215 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.003 Prozent höher bei 48’712.47 Punkten, nach 48’710.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48’704.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 48’390.91 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47’716.42 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 46’316.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, stand der Dow Jones bei 42’992.21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.32 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48’886.86 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 0.71 Prozent auf 112.53 USD), Chevron (+ 0.65 Prozent auf 150.99 USD), Home Depot (+ 0.62 Prozent auf 294.35 EUR), Walt Disney (+ 0.55 Prozent auf 114.19 USD) und Nike (+ 0.46 Prozent auf 61.21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Goldman Sachs (-1.64 Prozent auf 892.18 USD), American Express (-1.50 Prozent auf 375.32 USD), JPMorgan Chase (-1.27 Prozent auf 323.75 USD), NVIDIA (-1.21 Prozent auf 188.22 USD) und Amgen (-0.99 Prozent auf 329.63 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25’143’401 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.931 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

