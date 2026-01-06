|Optimismus
|
06.01.2026 03:32:32
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Institutionelle Anleger wagen einen Ausblick auf 2026. Die Goldman Sachs-Umfrage mit über 900 Experten zeigt, wohin die Reise für Gold und Aktien gehen könnte.
• 36 Prozent der befragten Investoren rechnen mit Goldpreisen von 5'000 US-Dollar bis Ende 2026
• Etwa 5 Prozent erwarten einen Rückgang beim Goldpreis
Goldman Sachs hat Mitte November 2025 eine Umfrage unter mehr als 900 institutionellen Anlegern durchgeführt, so CNBC. Laut der Umfrage sollen von den Befragten 36 Prozent einen Anstieg des Goldpreises erwarten und, dass er bis Ende 2026 die 5'000 US-Dollar pro Feinunze übersteigen wird. Weiter geht hervor, dass 33 Prozent mit einem Goldpreis zwischen 4'500 und 5'000 US-Dollar rechnen würden. Nur lediglich etwas mehr als 5 Prozent der befragten Anleger gehe von einem Rückgang des Goldpreises auf 3'500 bis 4'000 US-Dollar bis Ende 2026 aus.
Warum steigt der Goldpreis?
Laut Goldman Sachs-Umfrage machen 38 Prozent der befragten Anleger den Goldkauf durch Zentralbanken als Hauptgrund für den Preisanstieg aus, während 27 Prozent fiskalpolitische Bedenken als Grund hervorhoben.
Gold als Investmentanlage 2026?
Laut CNBC haben viele Anleger im Jahr 2025 auf das Edelmetall Gold gesetzt. Gold gelte als sichere Investition in krisengebeutelten Zeiten, Schutz gegen Inflationsrisiken, geopolitische Spannungen und einen schwachen Dollar. Neben Privatanlegern haben auch internationale Zentralbanken Gold gekauft, so CNBC weiter. Denn Gold biete einige Vorteile: eine hohe Liquidität, keine Ausfallrisiken und einen neutralen Status als Mindestreserve. Ausserdem werde der weiterandauernde KI-Boom auch im Jahr 2026 dabei eine massgebende Rolle spielen, wie aus einem Beitrag auf Axios hervorgeht.
Der Chefstratege von Blue Line Futures, Phil Streible erwartet laut CNBC, dass der Gold-Bullenmarkt voraussichtlich bis 2026 anhalten werde. Weiter heisst es, dass Stephen Yiu von Blue Whale Capital gesagt habe, dass er auf den weltweit grössten Goldproduzenten Newmont setze und Carson Block, der Gründer von Muddy Waters Capital das Unternehmen Snowline Gold für ein attraktives Unternehmen in diesem Sektor halte.
Aktien als Investmentanlage 2026?
Laut Axios rechnen 44 Prozent der Experten damit, dass Aktien im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation im Jahr 2026 besser abschneiden werden. Weiter heisst es, dass die Anleger gegenüber diesen Sektoren optimistischer eingestellt waren. Konsumaktien waren bei Anlegern hingegen der am wenigsten bevorzugte Sektor.
Greg Calnon, der Co-Leiter der Abteilung für öffentliche Anlagen bei der Vermögensverwaltung von Goldman Sachs, sagte im Gespräch mit CNBC, dass gerade Small-Cap Unternehmen ganz vorne beim KI-Boom mitmischen, trotz der grossen Aufmerksamkeit, die den grossen Cloud-Anbietern gelte. Laut Calnon könnten viele von diesen kleinen Unternehmen Nischen besetzen, ohne mit den grossen KI-Unternehmen auf deren Terrain konkurrieren zu müssen. Ausserdem sei das Gesundheitswesen ein Bereich, der von dem KI-Boom profitiere, so Calnon weiter. Auch erwähnt er die Chancen von internationalen Aktien, auf die sich die Marktrally im Jahr 2025 ausgedehnt habe.
Ausblick 2026
Laut Axios erwarten die Anleger dieselben Trends, die auch schon 2025 stark geprägt haben. Sie erwarten, dass künstliche Intelligenz dominant bleibt und die Zentralbanken die Diversifizierung ihrer Bestände im Zuge eines globalen Zinssenkungszyklus fortsetzen werden.
Redaktion finanzen.ch
Der heimische Leitindex gab im Montagshandel ab. Der DAX zeigte sich in Rekordlaune. Die US-Börsen konnten zum Wochenstart zulegen. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.