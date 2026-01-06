SMI vor festerem Start -- DAX dürfte Rekordjagd fortsetzen -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex dürfte am Dienstag zulegen.

Der SMI wird gemäss vorbörslicher Indikationen fester erwartet.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex und tendieren ebenso zu Gewinnen.

Erneut aufwärts dürfte es mit den Börsen gehen. Kurstreiber sind dabei die gleichen Branchen wie am Vortag - Technologie- und Rüstungswerte. In Asien setzen Halbleiterwerte ihre Rally fort. Noch stärker geht es in Asien nach der US-Intervention in Venezuela mit Rüstungsaktien nach oben. Vor allem kleinere Länder dürften verstärkt in ihre Verteidigung investieren.

In Europa stehen dazu die PMI-Revisionen im Fokus. Weitere Abwärtsrevisionen unterstrichen das schwache Konjunkturbild und könnten unter anderem die schwachen Auto-Aktien weiter belasten. Allerdings steigt damit auch die Zinssenkungsfantasie wieder. Sie war schon an Wall Street durch einen schwachen ISM-Index belebt worden. Für die Börsen wäre dies ein marktbreiter Kurstreiber.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Dienstag weiter zu.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart zu Gewinnen, nachdem er am Vortag bereits ein neues Rekordhoch bei 24'873 Zählern erreichte.

Der DAX dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen und sich nochmals etwas der 25'000-Punkte-Marke nähern. 24'873 Zähler würden ihm reichen, um die Bestmarke zu überbieten, die er am Vortag nach drei Monaten Rekordpause aufgestellt hatte. "Der DAX beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den DAX. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit steigenden Kursen.

Der Dow Jones gewann zum Sitzungsstart leicht hinzu und stieg anschliessend weiter. Bei 49'209,95 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er die Sitzung 1,23 Prozent im Plus bei 48'977,18 Zählern beendete.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Handelstag deutlich stärker und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,69 Prozent höher bei 23'395,82 Punkten.

Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres setzten Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgte an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Grossmächten Russland und China.

ASIEN

Am Dienstag legen Asiens Börsen zu.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 1,32 Prozent im Plus bei 52'518,08 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil 1,45 Prozent auf 4'081,85 Zähler.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 1,59 Prozent auf 26'766,91 Stellen.

Nach der technologiegetriebenen Rally an den Börsen in Tokio und Seoul am Montag, geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien in er Breite weiter nach oben.

In der gesamten Region führen wieder Aktien von Technologie-, insbesondere Chipunternehmen mit der weiter gespielten KI-Fantasie die Gewinnerlisten an. Die Märkte setzten weiter auf eine steigende Nachfrage nach KI, insbesondere aus Rechenzentren, heisst es. Dazu komme Angebotsknappheit, was für Preissetzungsmacht der Chipanbieter spreche und entsprechend die Gewinnerwartungen ankurbele.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires