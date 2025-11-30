Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.11.2025 18:00:38
November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Die Vestas Wind Systems A-S-Aktie wurde im November 2025 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
7 Experten stufen die Vestas Wind Systems A-S-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Vestas Wind Systems A-S mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 173,11 DKK für die Vestas Wind Systems A-S-Aktie, was einem Anstieg von 19,96 DKK zum aktuellen CPH-Kurs in Höhe von 153,15 DKK entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|195,00 DKK
|27,33
|26.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|160,00 DKK
|4,47
|13.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|184,00 DKK
|20,14
|13.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|200,00 DKK
|30,59
|10.11.2025
|Deutsche Bank AG
|150,00 DKK
|-2,06
|07.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.11.2025
|Bernstein Research
|195,00 DKK
|27,33
|05.11.2025
|UBS AG
|160,00 DKK
|4,47
|05.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|164,00 DKK
|7,08
|05.11.2025
|RBC Capital Markets
|150,00 DKK
|-2,06
|05.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
18:00
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)