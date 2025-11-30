Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’216 1.4%  Bitcoin 73’206 -0.3%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
Plus500 Depot

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.11.2025 18:00:38

November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vestas Wind Systems A-S
19.15 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Vestas Wind Systems A-S-Aktie wurde im November 2025 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

7 Experten stufen die Vestas Wind Systems A-S-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Vestas Wind Systems A-S mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 173,11 DKK für die Vestas Wind Systems A-S-Aktie, was einem Anstieg von 19,96 DKK zum aktuellen CPH-Kurs in Höhe von 153,15 DKK entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research195,00 DKK27,3326.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)160,00 DKK4,4713.11.2025
Jefferies & Company Inc.184,00 DKK20,1413.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.200,00 DKK30,5910.11.2025
Deutsche Bank AG150,00 DKK-2,0607.11.2025
DZ BANK--05.11.2025
Bernstein Research195,00 DKK27,3305.11.2025
UBS AG160,00 DKK4,4705.11.2025
JP Morgan Chase & Co.164,00 DKK7,0805.11.2025
RBC Capital Markets150,00 DKK-2,0605.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten