FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas angesichts des unterzeichneten US-Haushaltsgesetzes von 100 auf 105 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst John Kim schrieb in seinem am Montag vorliegenden Kommentar, die künftigen Branchenbedingungen in den USA seien besser, als es ein vorheriger Entwurf habe erwarten lassen. Er erhöhte seine Auftragserwartungen für die Vereinigten Staaten und damit auch seine Erwartungen für den Hersteller von Windkraftanlagen./tih/ag;