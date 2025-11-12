Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
