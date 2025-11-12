Vestas Wind Systems A-S 20.02 CHF 1.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx;

