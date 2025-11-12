Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie

20.02
CHF
0.35
CHF
1.77 %
12.11.2025
BRXC
13.11.2025 07:01:21

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
20.02 CHF 1.77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
160.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
164.10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

