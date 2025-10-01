Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

15.82
CHF
0.62
CHF
4.05 %
01.10.2025
BRXC
03.10.2025 08:44:01

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
15.82 CHF 4.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
127.40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:44 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
