Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
15.82CHF
0.62CHF
4.05 %
01.10.2025
BRXC
03.10.2025 08:44:01
Vestas Wind Systems A-S Hold
Vestas Wind Systems A-S
15.82 CHF 4.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
115.00 DKK
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
17.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
127.40 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
30.06.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:44
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Vestas Wind Systems A-S
|15.82
|4.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:19
UBS AG
EssilorLuxottica Neutral
|09:12
Deutsche Bank AG
grenke Buy
|09:07
Deutsche Bank AG
National Grid Buy
|09:06
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|08:46
Deutsche Bank AG
Aumovio Buy
|08:44
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|08:44
Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold