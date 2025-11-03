Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
18.41CHF
1.68CHF
10.01 %
13:48:12
BRXC
05.11.2025 11:40:02
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
18.41 CHF 10.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Dafür verantwortlich sei das Abschneiden bei Windkraftanlagen an Land. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm signalisiere Zuversicht des Managements./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
195.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
19.94 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
130.70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
