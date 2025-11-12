Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 184 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen beginne einen Aufwärtszyklus, schrieb Lucas Ferhani am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Nachfrage orientiere sich auf die Jahre 2028 und folgende, und das auch in den USA. Erhebliche Kosten für das Hochfahren der Produktion dürften in den kommenden beiden Jahren aus der Bilanz verschwinden./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
184.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
164.10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

