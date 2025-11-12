Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 184 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen beginne einen Aufwärtszyklus, schrieb Lucas Ferhani am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Nachfrage orientiere sich auf die Jahre 2028 und folgende, und das auch in den USA. Erhebliche Kosten für das Hochfahren der Produktion dürften in den kommenden beiden Jahren aus der Bilanz verschwinden./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
184.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
