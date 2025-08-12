Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S lädt am 13.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass Vestas Wind Systems A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,051 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 17 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,04 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 24,59 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 EUR, gegenüber 3,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 19,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,00 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch