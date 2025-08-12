Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’853 -0.1%  SPI 16’541 -0.2%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’947 -0.6%  Euro 0.9416 -0.2%  EStoxx50 5’315 -0.3%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’167 -0.3%  Dollar 0.8114 -0.1%  Öl 66.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen Rückenwind
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 13:29:00

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S
14.78 CHF 4.41%
Kaufen Verkaufen

Vestas Wind Systems A-S lädt am 13.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass Vestas Wind Systems A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,051 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 17 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,04 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 24,59 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 EUR, gegenüber 3,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 19,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,00 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?