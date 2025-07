FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 90 dänische Kronen gesenkt. Analyst Werner Eisenmann begründete dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem fu?r Windkraft immer schwierigeren Umfeld im wichtigen US-Markt. "In Erwartung der neuen US-Gesetzgebung gehen wir davon aus, dass die Auftragsschwäche aus dem ersten Halbjahr dauerhaft anhält"./rob/bek/ck;