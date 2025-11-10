Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
19.16CHF
0.06CHF
0.34 %
11:01:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 12:37:33
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
19.16 CHF 0.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen am Freitag an die Quartalszahlen an. Die Papiere bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
