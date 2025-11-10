Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie

10.11.2025 12:37:33

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
19.16 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen am Freitag an die Quartalszahlen an. Die Papiere bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

