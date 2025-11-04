Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
05.11.2025 15:08:14
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Vestas Wind Systems A-S
18.43 CHF 10.14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
19.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
130.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
