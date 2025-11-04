Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

18.43
CHF
1.70
CHF
10.14 %
16:11:13
BRXC
05.11.2025 15:08:14

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Vestas Wind Systems A-S
18.43 CHF 10.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
19.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
130.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:08 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11:40 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:10 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
09:23 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
