07.12.2025 11:22:00
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.
8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Allianz-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Allianz-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 366,63 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 372,30 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|15,77
|24.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|361,00 EUR
|-3,04
|20.11.2025
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|-5,99
|18.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|15,77
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|UBS AG
|350,00 EUR
|-5,99
|14.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 EUR
|-3,30
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-12,70
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-12,70
|13.11.2025
