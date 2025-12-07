Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unter der Lupe 07.12.2025 11:22:00

November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Allianz
344.78 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Allianz-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Allianz-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 366,63 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 372,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,7724.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.361,00 EUR-3,0420.11.2025
Barclays Capital350,00 EUR-5,9918.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,7717.11.2025
DZ BANK--14.11.2025
UBS AG350,00 EUR-5,9914.11.2025
JP Morgan Chase & Co.360,00 EUR-3,3014.11.2025
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-12,7014.11.2025
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-12,7013.11.2025

Redaktion finanzen.ch

