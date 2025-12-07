November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Allianz-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Allianz-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 366,63 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 372,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 15,77 24.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 361,00 EUR -3,04 20.11.2025 Barclays Capital 350,00 EUR -5,99 18.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 15,77 17.11.2025 DZ BANK - - 14.11.2025 UBS AG 350,00 EUR -5,99 14.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 360,00 EUR -3,30 14.11.2025 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -12,70 14.11.2025 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -12,70 13.11.2025

Redaktion finanzen.ch