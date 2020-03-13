Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’247 -0.5%  SPI 17’002 -0.4%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 23’995 -0.5%  Euro 0.9279 0.1%  EStoxx50 5’675 -0.4%  Gold 4’014 -0.6%  Bitcoin 88’008 1.5%  Dollar 0.8019 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SHL-Aktie kaum bewegt: Erhöhung des genehmigten Kapitals wird am 20. November durchgeführt
SAP-Aktie leichter: Wahl von Arbeitnehmern in SAP-Aufsichtsrat rechtens
Saint-Gobain-Aktie schwächer: Umsatz rückläufig
AXA-Aktie: Einnahmen deutlich gesteigert
Uniswap: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-107.76
CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 09:45:03

Allianz Buy

Allianz
326.26 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Für Lebensversicherer in Europa und Großbritannien seien höhere Zinsen insgesamt von Vorteil, da sie den Verkauf von Rentenversicherungen wiederbelebten und gleichzeitig die Kapitalerträge stützen./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
353.10 € 		Abst. Kursziel*:
22.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
351.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse