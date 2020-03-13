Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Für Lebensversicherer in Europa und Großbritannien seien höhere Zinsen insgesamt von Vorteil, da sie den Verkauf von Rentenversicherungen wiederbelebten und gleichzeitig die Kapitalerträge stützen./la/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
353.10 €
Abst. Kursziel*:
22.06%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
351.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
10:02
|DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
30.10.25