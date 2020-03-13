Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
159.54CHF
-107.76CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
14.11.2025 09:43:50
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
367.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
368.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.31%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
