Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’720 -0.2%  SPI 17’502 -0.2%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’861 -0.8%  Euro 0.9206 -0.2%  EStoxx50 5’699 -0.8%  Gold 4’168 -0.1%  Bitcoin 77’051 -2.6%  Dollar 0.7915 -0.2%  Öl 63.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
DroneShield-Aktie mit Stabilisierungsversuch nach dramatischem Kurseinbruch: Das gitl es jetzt zu wissen
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta & Co. uneins: Burry erhebt Betrugsvorwürfe und beendet Fonds
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-107.76
CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 09:43:50

Allianz Neutral

Allianz
339.42 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
367.40 € 		Abst. Kursziel*:
-2.01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
368.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.31%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:35 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Allianz Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Allianz 159.54 -40.31% Allianz