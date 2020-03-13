Allianz 339.42 CHF 1.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT



