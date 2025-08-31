Novartis mit positiven Daten für Leqvio (Inclisiran) in Studie nach Zulassung

Zürich (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat für das Medikament Leqvio (Inclisiran) positive Daten aus einer Phase-IV-Studie vorgelegt. Dabei geht es um den Vergleich mit Placebo in Kombination mit einer individuell optimierten sogenannten lipidsenkenden Therapie (LLT) bei Patienten mit hohem Cholesterinspiegel.

Bereits nach 30 Tagen seien bei einem Grossteil der Studienteilnehmer signifikante Vorteile beobachtet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Wochenende. Die Ergebnisse seien unabhängig von Alter, Geschlecht oder kardiovaskulärem Risiko konsistent gewesen.

Die Daten sollten am Kongress der europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (ESC), der noch bis Montag in Madrid läuft, vorgestellt werden.

