Novartis-Aktie sinkt: Novartis Kanada enttäuscht über Behördenurteil zu Leqvio - USA geben grünes Licht für MorphoSys-Übernahme

Der Entwurf wurde an die Arzneimittelbehörde Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) übermittelt.

Laut Mitteilung von Novartis Kanada von Donnerstagabend empfiehlt der Entwurf, dass Leqvio nicht für die Behandlung von Hypercholesterinämie erstattet werden soll. Zwar respektiere Novartis den vom CDEC durchgeführten Prozess, jedoch glaube das Pharmaunternehmen weiter an den Wert von Leqvio für Patientinnen und Patienten, Kliniker wie auch das Gesundheitssystem, heisst es weiter. So sei Leqvio derzeit in 91 Ländern verfügbar und werde auch in 31 Ländern von der öffentlichen Hand erstattet.

"Novartis Kanada steht hinter dem Potenzial dieser innovativen Therapie und wird sich weiterhin für ein positives Ergebnis einsetzen, von dem Kanadier mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen profitieren", schreibt Novartis in der Mitteilung abschliessend.

Novartis bekommt auch US-Kartellfreigabe für MorphoSys

Die Schweizer Novartis bekommt auch in den Vereinigten Staaten die Kartellfreigabe für die geplante Übernahme von MorphoSys. Das Biotech -Unternehmen hatte zuvor bereits den Erhalt der kartellrechtlichen Freigaben in Deutschland und Österreich gemeldet. Der Pharmakonzern Novartis hatte im Februar angekündigt, MorphoSys für 2,7 Milliarden Euro zu kaufen. Die Schweizer bieten den Aktionären des deutschen Biotechnologieunternehmens im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an, sämtliche Stückaktien für je 68 Euro in bar zu erwerben.

Im SIX-Handel gibt die Novartis-Aktie zeitweise 0,39 Prozent auf 86,38 Franken ab.

