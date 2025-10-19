Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2025 16:29:44
Press Release: PSMAddition data show Novartis -2-
Novartis is an innovative medicines company. Every day, we work to reimagine medicine to improve and extend people's lives so that patients, healthcare professionals and societies are empowered in the face of serious disease. Our medicines reach nearly 300 million people worldwide.
Reimagine medicine with us: Visit us at https://www.novartis.com/ https://www.novartis.com and connect with us on https://www.linkedin.com/company/novartis/ LinkedIn, https://www.facebook.com/novartis/ Facebook, https://twitter.com/Novartis X/Twitter and https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$ Instagram.
Disclosure: Dr. Tagawa is a paid consultant for Novartis.
References
1. Novartis. Data on file.
2. Hussain M, Fizazi K, Shore ND, et al. Metastatic hormone-sensitive
prostate cancer and combination treatment outcomes. JAMA
Oncol. 2024;10(6):807-820.
3. Kulasegaran T, Oliveira N. Metastatic castration-resistant prostate
cancer: advances in treatment and symptom management. Curr Treat Options
Oncol. 2024;25(7):914-931.
4. Morris M, Castellano D, Herrmann K, et al. 177Lu-PSMA-617 versus a change
of androgen receptor pathway inhibitor therapy for taxane-naive patients
with progressive metastatic castration-resistant prostate cancer
(PSMAfore): a phase 3, randomised, controlled trial. Lancet. 2024.
doi:10.1016/S0140-6736(24)01653-2.
5. Sartor O, de Bono J, Chi KN, et al. Lutetium-177--PSMA-617 for Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med.
2021;385(12):1091-1103. doi:10.1056/NEJMoa2107322.
6. Pluvicto [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis
Pharmaceuticals Corporation; 2025.
7. Verry C, Vincendeau S, Massetti M, et al. Pattern of clinical progression
until metastatic castration-resistant prostate cancer: an epidemiological
study from the European Prostate Cancer Registry. Target
Oncol. 2022;17(4):441-451.
8. Wenzel M, Siech C, Hoeh B, et al. Contemporary treatment patterns and
oncological outcomes of metastatic hormone-sensitive prostate cancer and
first- to sixth- line metastatic castration-resistant prostate cancer
patients. Eur Urol Open Sci. 2024;66:46-54.
9. Freedland SJ, Davis M, Epstein AJ, Arondekar B, Ivanova JI. Real-world
treatment patterns and overall survival among men with Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) in the US Medicare
population. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2024;27(2):327-333.
10. Holmstrom S, Naidoo S, Turnbull J, et al. Symptoms and impacts in
metastatic castration-resistant prostate cancer: qualitative findings
from patient and physician interviews. Patient. 2019;12(1):57-67.
11. Hope TA, Aggarwal R, Chee B, et al. Impact of 68Ga-PSMA-11 PET on
management in patients with biochemically recurrent prostate cancer. J
Nucl Med. 2017;58(12):1956-61.
12. Hupe MC, Philippi C, Roth D, et al. Expression of prostate-specific
membrane antigen (PSMA) on biopsies is an independent risk stratifier of
prostate cancer patients at time of initial diagnosis. Front Oncol.
2018;8:623.
13. Bostwick DG, Pacelli A, Blute M, et al. Prostate specific membrane
antigen expression in prostatic intraepithelial neoplasia and
adenocarcinoma: a study of 184 cases. Cancer. 1998;82(11):2256-61.
14. Pomykala KL, Czernin J, Grogan TR, et al. Total-body 68Ga-PSMA-11 PET/CT
for bone metastasis detection in prostate cancer patients: potential
impact on bone scan guidelines. J Nucl Med. 2020;61(3):405-11.
15. Minner S, Wittmer C, Graefen M, et al. High level PSMA expression is
associated with early PSA recurrence in surgically treated prostate
cancer. Prostate. 2011;71(3):281-8.
16. Clinicaltrials.gov. NCT04720157. An International Prospective Open-label,
Randomized, Phase III Study Comparing 177Lu-PSMA-617 in Combination With
SoC, Versus SoC Alone, in Adult Male Patients With mHSPC (PSMAddition).
Accessed October 2025. https://clinicaltrials.gov/study/NCT04720157.
17. University of Chicago Medicine. Lutetium-177 PSMA Therapy for Prostate
Cancer (Pluvicto). Accessed October 2025.
https://www.uchicagomedicine.org/cancer/types-treatments/prostate-cancer/treatment/lutetium-177-psma-therapy-for-prostate-cancer.
18. Jadvar H. Targeted Radionuclide Therapy: An Evolution Toward Precision
Cancer Treatment [published correction appears in AJR Am J Roentgenol.
2017 Oct;209(4):949. doi:10.2214/AJR.17.18875]. AJR Am J Roentgenol.
2017;209(2):277-288. doi:10.2214/AJR.17.18264.
19. Jurcic JG, Wong JYC, Knoc SJ, et al. Targeted radionuclide therapy. In:
Tepper JE, Foote RE, Michalski JM, eds. Gunderson & Tepper's Clinical
Radiation Oncology. 5th ed. Elsevier, Inc. 2021;71(3):209-249.
# # #
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations Central investor
relations line: +41 61 324 7944 E-mail:
investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.09.25