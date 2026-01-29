Nordea AB Aktie 831257 / SE0000427361
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Provisionsergebnis
|
29.01.2026 12:07:00
Nordea-Aktie fester: Gewinnrückgang trifft Prognose
Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient.
Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück.
Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen. An der Börse ging es dennoch nach unten. Die Papiere von Nordea notieren im NASDAQ-Nordic-Handel zeitweise um 2,23 Prozent nach oben auf 173,30 SEK. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 17,04 Euro den bisher höchsten Stand seiner Börsengeschichte erreicht.
Trotz des Höhenflugs in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von etwas mehr als 42 Prozent hinkt die Nordea-Aktie den Branchenindex Stoxx 600 Banks hinterher. Dieser legte seit Ende Januar 2025 fast 60 Prozent zu.
Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/mis
/zb/err/mis
HELSINKI (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordea AB
Analysen zu Nordea AB
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX kräftig im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.