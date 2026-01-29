Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordea AB Aktie 831257 / SE0000427361

Provisionsergebnis 29.01.2026 12:07:00

Nordea-Aktie fester: Gewinnrückgang trifft Prognose

Nordea-Aktie fester: Gewinnrückgang trifft Prognose

Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient.

Das operative Ergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,32 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit.

Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück.

Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen. An der Börse ging es dennoch nach unten. Die Papiere von Nordea notieren im NASDAQ-Nordic-Handel zeitweise um 2,23 Prozent nach oben auf 173,30 SEK. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 17,04 Euro den bisher höchsten Stand seiner Börsengeschichte erreicht.

Trotz des Höhenflugs in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von etwas mehr als 42 Prozent hinkt die Nordea-Aktie den Branchenindex Stoxx 600 Banks hinterher. Dieser legte seit Ende Januar 2025 fast 60 Prozent zu.

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/mis

/zb/err/mis

HELSINKI (awp international)

