SMI 12'285 -0.2%  SPI 17'028 -0.2%  Dow 45'530 0.0%  DAX 23'654 -0.6%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 5'352 -0.2%  Gold 3'659 0.6%  Bitcoin 89'512 0.7%  Dollar 0.7944 0.1%  Öl 67.0 1.1% 
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Kotierung 09.09.2025 15:12:00

Nordea-Aktie trotzdem im Minus: SIX begrüsst Nordea als neuen ETF-Emittenten

Die SIX Swiss Exchange begrüsst Nordea Asset Management (NAM) ETF ICAV als neuen ETF-Emittenten.

Nordea Bank Abp Registered Shs
12.60 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen
Mit der Kotierung steigt die Zahl der ETF-Emittenten an der SIX auf 32, wie die Börse am Dienstag mitteilte.

Mit den ersten beiden Fonds von Nordea steigt die Gesamtzahl der an der Schweizer Börse verfügbaren ETFs auf 2076. Seit Jahresbeginn wurden den Angaben zufolge 224 neue ETFs gelistet, darunter 76 aktiv verwaltete Produkte - die höchste Zahl seit acht Jahren. Insgesamt zählt SIX nun 214 aktive ETFs, was einem Anteil von 10 Prozent entspricht.

Das Handelsvolumen mit ETFs belief sich seit Jahresbeginn bis Ende August auf 78 Milliarden Franken, ein Anstieg von 57 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Besonders dynamisch entwickelten sich die aktiven Produkte, deren Umsatz um 185 Prozent zulegte.

jl/rw

Für den Nordea-Titel geht es in Helsinki zeitweise um 0,22 Prozent abwärts auf 13,50 Euro.

Zürich (awp)

