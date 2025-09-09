Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kotierung
|
09.09.2025 15:12:00
Nordea-Aktie trotzdem im Minus: SIX begrüsst Nordea als neuen ETF-Emittenten
Die SIX Swiss Exchange begrüsst Nordea Asset Management (NAM) ETF ICAV als neuen ETF-Emittenten.
Mit den ersten beiden Fonds von Nordea steigt die Gesamtzahl der an der Schweizer Börse verfügbaren ETFs auf 2076. Seit Jahresbeginn wurden den Angaben zufolge 224 neue ETFs gelistet, darunter 76 aktiv verwaltete Produkte - die höchste Zahl seit acht Jahren. Insgesamt zählt SIX nun 214 aktive ETFs, was einem Anteil von 10 Prozent entspricht.
Das Handelsvolumen mit ETFs belief sich seit Jahresbeginn bis Ende August auf 78 Milliarden Franken, ein Anstieg von 57 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Besonders dynamisch entwickelten sich die aktiven Produkte, deren Umsatz um 185 Prozent zulegte.
jl/rwFür den Nordea-Titel geht es in Helsinki zeitweise um 0,22 Prozent abwärts auf 13,50 Euro.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
10:02
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)