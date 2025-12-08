Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs nahe Referenzpreis
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Vor US-Zinsentscheid: Darum legt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas zu
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Bilanzausblick 08.12.2025 12:01:00

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse

GameStop wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

GameStop
18.52 CHF 0.64%
GameStop wird am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll GameStop 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 987,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GameStop 860,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

GameStop-Aktie im Plus: Gewinn und Umsatz über Erwartungen
GameStop-Aktie verliert: Gewinn über den Erwartungen - Umsatz tiefer
GameStop-Aktie unter Druck: Finanzieren Wandelanleihen erneut Bitcoin-Käufe?

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

