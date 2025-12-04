Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’939 0.4%  SPI 17’783 0.2%  Dow 47’971 0.3%  DAX 24’070 0.8%  Euro 0.9367 0.1%  EStoxx50 5’733 0.3%  Gold 4’208 0.0%  Bitcoin 72’055 -2.7%  Dollar 0.8052 0.2%  Öl 64.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539ABB1222171
Top News
Dieser ETF schlägt den S&P 500 - und könnte einer der grössten Gewinner des KI-Booms werden
HPE-Aktie reagiert kaum: Verbesserungen bei Umsatz und Gewinn treffen auf enttäuschenden Ausblick
Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger
Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt
D-Wave-Aktie sackt nach Rally ab: Was Anleger wissen müssen
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

82.36
CHF
-0.08
CHF
-0.10 %
17:08:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 16:26:56

Netflix Kaufen

Netflix
82.36 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery sichere sich der Streaming-Gigant auf einen Schlag ein Imperium an Inhalten, von dem er Jahrzehnte zehren könne, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne allerdings auch eine immense finanzielle Belastung darstellen und die eigene Flexibilität einschränken. Wegen der zu erwartenden Marktmacht dürfte Netflix von den Kartellbehörden eine hohe Entschädigungszahlung aufgebrummt bekommen./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >15
Fallender Netflix-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 102.39 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 101.01 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten