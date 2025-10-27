NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.74 Prozent fester bei 23’609.37 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.43 Prozent auf 23’537.32 Punkte an der Kurstafel, nach 23’204.87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’617.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23’493.96 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’484.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 21’108.32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18’518.61 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’617.12 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 38.81 Prozent auf 49.18 USD), CRESUD (+ 24.87 Prozent auf 11.70 USD), QUALCOMM (+ 12.50 Prozent auf 190.07 USD), Rambus (+ 6.72 Prozent auf 112.50 USD) und Geospace Technologies (+ 5.94 Prozent auf 27.46 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-19.92 Prozent auf 3.90 USD), Comtech Telecommunications (-4.78 Prozent auf 3.19 USD), Donegal Group B (-4.73 Prozent auf 14.91 USD), inTest (-4.58 Prozent auf 8.23 USD) und Compugen (-4.44 Prozent auf 1.72 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’481’261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.895 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch