Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 23’545.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.255 Prozent fester bei 23’638.22 Punkten in den Montagshandel, nach 23’578.13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23’455.05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’698.93 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’004.54 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 21’798.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’859.77 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 22.12 Prozent zu Buche. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 9.76 Prozent auf 12.71 USD), Cogent Communications (+ 8.00 Prozent auf 21.19 USD), Geospace Technologies (+ 7.86 Prozent auf 15.92 USD), IMAX (+ 7.81 Prozent auf 38.50 USD) und Omnicell (+ 7.54 Prozent auf 43.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cerus (-9.66 Prozent auf 1.87 USD), Modine Manufacturing (-5.51 Prozent auf 153.89 USD), AmeriServ Financial (-5.36 Prozent auf 3.00 USD), Erie Indemnity (-5.28 Prozent auf 280.81 USD) und AAON (-5.14 Prozent auf 83.03 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 41’274’296 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.801 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15.58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

