Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9388 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’189 -0.2%  Bitcoin 73’534 1.3%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 62.5 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paramount attackiert mit Barangebot für Warner Bros. - Herausforderung für Netflix-Aktie?
Aktie im Blick: BioNTech überzeugt mit neuen Studiendaten zu Lungenkrebs-Immuntherapie
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Suche...
eToro entdecken

Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 08.12.2025 22:33:49

Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

In New York standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Geospace Technologies
15.92 USD 8.15%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 23’545.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.255 Prozent fester bei 23’638.22 Punkten in den Montagshandel, nach 23’578.13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23’455.05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’698.93 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’004.54 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 21’798.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’859.77 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 22.12 Prozent zu Buche. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 9.76 Prozent auf 12.71 USD), Cogent Communications (+ 8.00 Prozent auf 21.19 USD), Geospace Technologies (+ 7.86 Prozent auf 15.92 USD), IMAX (+ 7.81 Prozent auf 38.50 USD) und Omnicell (+ 7.54 Prozent auf 43.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cerus (-9.66 Prozent auf 1.87 USD), Modine Manufacturing (-5.51 Prozent auf 153.89 USD), AmeriServ Financial (-5.36 Prozent auf 3.00 USD), Erie Indemnity (-5.28 Prozent auf 280.81 USD) und AAON (-5.14 Prozent auf 83.03 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 41’274’296 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.801 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15.58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten