NASDAQ Composite-Kursverlauf 08.12.2025 18:00:40

Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags

Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Verluste.

Intel
33.41 CHF -2.16%
Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0.22 Prozent schwächer bei 23’526.95 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.255 Prozent fester bei 23’638.22 Punkten, nach 23’578.13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23’505.52 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’698.93 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23’004.54 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21’798.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’859.77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22.02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Geospace Technologies (+ 10.37 Prozent auf 16.29 USD), Cogent Communications (+ 7.54 Prozent auf 21.10 USD), Harmonic (+ 7.53 Prozent auf 10.42 USD), inTest (+ 7.12 Prozent auf 7.97 USD) und IMAX (+ 7.00 Prozent auf 38.21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cerus (-8.45 Prozent auf 1.90 USD), Netflix (-4.36 Prozent auf 95.87 USD), Amtech Systems (-3.93 Prozent auf 8.56 USD), Intel (-3.84 Prozent auf 39.82 USD) und PetMed Express (-3.64 Prozent auf 1.59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 12’473’180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.801 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.61 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

