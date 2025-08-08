Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’396 0.0%  Bitcoin 94’267 -0.4%  Dollar 0.8077 0.2%  Öl 65.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
RTL-Aktie: Weniger Umsatz und Gewinn
Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet leichten Rückgang
Goldpreis: USA verhängt Importzölle auf Gold
Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jungheinrich-Aktie schwächer: Jungheinrich verdient weniger
Suche...
Plus500 Depot

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 08:49:41

Munich Re steigert Gewinn kräftig - Umsatzausblick gesenkt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
570.17 CHF 3.14%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben der Munich Re im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Der Rückversicherer konnte die Belastungen durch den schwachen US-Dollar ausgleichen, wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht. Wegen Währungseffekten hat die Munich Re nun den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, bestätigte aber alle anderen Prognosen. Der Konzern hatte bereits im Juli vorläufige Zahlen genannt.

Der Nettogewinn kletterte um 30 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz sank um gut 1 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Das Währungsbelastung stieg auf 602 Millionen Euro von 21 Millionen.

Die Schaden-Unfall-Rückversicherung steigerte den Gewinn deutlich. Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verbesserte sich auf 61,0 von 73,7 Prozent im Vorjahr. Unter einem Wert von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Eine Grossschadenbelastung fiel nicht an, stattdessen konnte der Konzern dank Auflösung von Schadenreserven ein positives Ergebnis erzielen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch eine Belastung von 644 Millionen Euro angefallen war.

Im Bereich Segment Global Specialty Insurance (GSI), in die die Munich Re ihre Spezialerstversicherungsaktivitäten und ab diesem Jahr separat ausweist, verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 77,9 von 93,6 Prozent. In der Leben-Rückversicherung sank das Ergebnis wegen einer "zufallsbedingten Häufung einzelner Grossschäden". Der Erstversicherer Ergo verzeichnete einen leicht rückläufigen Gewinn, was einem positiven Einmaleffekt im Vorjahr geschuldet war.

Das Kapitalanlageergebnis kletterte auf knapp 2,2 Milliarden Euro von 1,47 Milliarden im Vorjahr, weil insbesondere Aktienbestände von steigenden Kursen profitierten. Verluste durch den Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren fielen zudem geringer aus als im Vorjahr. Die Anlagerendite betrug 3,8 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet die Munich Re vor allem wegen Wechselkursentwicklungen nun mit einem Versicherungsumsatz von 62 Milliarden Euro, nachdem sie bislang 64 Milliarden angepeilt hatte.

Der Nettogewinn soll nach wie vor 6 Milliarden Euro erreichen nach 5,7 Milliarden im Vorjahr. Nach sechs Monaten hat die Munich Re 3,2 Milliarden verdient. Im ersten Quartal hatte eine hohe Belastung aus den Waldbränden in Kalifornien zu Jahresbeginn für einen deutlichen Gewinnrückgang gesorgt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?