Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
485.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
571.60 €
Abst. Kursziel*:
-15.15%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
570.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.91%
Analyst Name::
Philip Kett
KGV*:
-
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
