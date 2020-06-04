Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’830 -0.2%  SPI 16’531 -0.2%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’200 0.0%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 5’340 0.2%  Gold 3’386 -0.3%  Bitcoin 94’384 -0.3%  Dollar 0.8078 0.2%  Öl 66.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Canopy Growth-Aktie im Plus: Canopy kann Verluste eingrenzen
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagmittag entwickeln
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
Novo Nordisk-Aktie weiter im Aufwind nach Rückschlag für Eli Lillys orales Abnehmmittel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: UBS AG stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral ein
Suche...
Plus500 Depot

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

250.00
CHF
80.75
CHF
47.71 %
04.06.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 12:13:13

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
535.05 CHF -6.16%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein exzellentes Quartalsergebnis. Unerfreulich sei aber, dass das Preisniveau in Vertragserneuerungen unter Druck stehe. Nach diesbezüglich mehreren guten Jahren und angesichts der inzwischen wieder reichlich vorhandenen Kapazität komme dies aber auch nicht überraschend. Der Kursrutsch am Berichtstag wirke auf ihn nicht plausibel. Er sieht darin Gewinnmitnahmen./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
570.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
565.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?