11.08.2025 07:24:37
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
538.15 CHF 0.58%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal von 641 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf die Zahlen folgenden Kursverluste seien überzogen gewesen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal der gegenwärtige Abschwung im Rückversicherungszyklus moderat ausfallen dürfte./rob/bek/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
568.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
574.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
