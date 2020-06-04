|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.08.2025 18:50:41
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
535.02 CHF -0.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
566.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
568.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
568.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.46%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: So performt der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)