NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Munich Re von 530 auf 650 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Kamran Hossain hält es für wahrscheinlich, dass die Münchner mit ihren Kapitalerträgen positiv überraschen können. Trotz einer Abschwächung des Rückversicherungsmarktes sei die Anlagestory alles andere als vorbei, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung. Die Munich Re setze auf ein deutlich anderes Geschäftsmodell als in der letzten Schwächephase. Der Fokus liege auf der Eigenkapitalrendite (RoE)./rob/ag/gl;