NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re vor den am 8. August erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für den weltgrößten Rückversicherer. Seine Prognose für den Jahresüberschuss hob er um ein Prozent auf nun 6,24 Milliarden Euro an und begründete dies vor allem mit der Schaden- und Unfallrückversicherung./rob/ck/ag;