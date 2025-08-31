|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 18:00:38
August 2025: So schätzen Experten die Richemont-Aktie ein
So schätzten Analysten die Richemont-Aktie im letzten Monat ein.
Die Richemont-Aktie wurde im August 2025 von 5 Experten analysiert.
3 Analysten empfehlen die Richemont-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 172,00 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 32,25 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Richemont-Aktie von 139,75 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|190,00 CHF
|35,96
|28.08.2025
|RBC Capital Markets
|145,00 CHF
|3,76
|21.08.2025
|Bernstein Research
|190,00 CHF
|35,96
|21.08.2025
|RBC Capital Markets
|145,00 CHF
|3,76
|11.08.2025
|Bernstein Research
|190,00 CHF
|35,96
|08.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Richemont
