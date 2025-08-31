Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Unterschätzte Kennzahl: Darum sollten Anleger bei Wachstumsaktien die Net Retention Rate beachten
So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein
Wie Experten die BP-Aktie im August einstuften
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst
So schätzen die Analysten die Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie ein
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen 31.08.2025 18:00:38

August 2025: So schätzen Experten die Richemont-Aktie ein

August 2025: So schätzen Experten die Richemont-Aktie ein

So schätzten Analysten die Richemont-Aktie im letzten Monat ein.

Richemont
141.60 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie wurde im August 2025 von 5 Experten analysiert.

3 Analysten empfehlen die Richemont-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 172,00 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 32,25 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Richemont-Aktie von 139,75 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research190,00 CHF35,9628.08.2025
RBC Capital Markets145,00 CHF3,7621.08.2025
Bernstein Research190,00 CHF35,9621.08.2025
RBC Capital Markets145,00 CHF3,7611.08.2025
Bernstein Research190,00 CHF35,9608.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Richemont