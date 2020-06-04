|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 12:18:45
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
535.05 CHF -6.16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle verwies in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung auf starke Zahlen, aber erste Anzeichen einer geschäftlichen Abschwächung. Die Aussagen zu den Erlösen und den Vertragserneuerungen deuteten aber auf einen stärkeren Gegenwind im Rückversicherungsbereich hin als erwartet./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
590.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
569.80 €
|
Abst. Kursziel*:
3.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
565.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.35%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
