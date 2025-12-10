Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach

Letztendlich schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 29’717.39 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 348.740 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.139 Prozent auf 29’687.76 Punkte an der Kurstafel, nach 29’729.05 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29’800.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’574.24 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0.107 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’141.20 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 30’148.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’855.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.55 Prozent aufwärts. Bei 31’754.30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23’135.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 13.70 Prozent auf 22.65 EUR), Nordex (+ 8.04 Prozent auf 28.50 EUR), HOCHTIEF (+ 3.55 Prozent auf 332.40 EUR), DWS Group GmbH (+ 1.79 Prozent auf 54.10 EUR) und Bilfinger SE (+ 1.54 Prozent auf 105.20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-5.54 Prozent auf 68.25 EUR), TUI (-3.80 Prozent auf 8.04 EUR), RENK (-2.74 Prozent auf 55.99 EUR), HelloFresh (-2.39 Prozent auf 5.54 EUR) und CTS Eventim (-2.22 Prozent auf 79.20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7’277’787 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.824 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch