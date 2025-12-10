Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 47’797 0.5%  DAX 24’110 -0.2%  Euro 0.9351 -0.3%  EStoxx50 5’702 -0.3%  Gold 4’203 -0.1%  Bitcoin 74’117 -0.9%  Dollar 0.8028 -0.4%  Öl 61.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Kursverlauf 10.12.2025 17:58:26

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach

In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Delivery Hero
20.99 CHF 12.19%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 29’717.39 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 348.740 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.139 Prozent auf 29’687.76 Punkte an der Kurstafel, nach 29’729.05 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29’800.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’574.24 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0.107 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’141.20 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 30’148.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’855.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.55 Prozent aufwärts. Bei 31’754.30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23’135.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 13.70 Prozent auf 22.65 EUR), Nordex (+ 8.04 Prozent auf 28.50 EUR), HOCHTIEF (+ 3.55 Prozent auf 332.40 EUR), DWS Group GmbH (+ 1.79 Prozent auf 54.10 EUR) und Bilfinger SE (+ 1.54 Prozent auf 105.20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-5.54 Prozent auf 68.25 EUR), TUI (-3.80 Prozent auf 8.04 EUR), RENK (-2.74 Prozent auf 55.99 EUR), HelloFresh (-2.39 Prozent auf 5.54 EUR) und CTS Eventim (-2.22 Prozent auf 79.20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7’277’787 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.824 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com