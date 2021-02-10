Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die Margenentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen. Der Konsens liege bei 8 Prozent binnen der kommenden Jahre. Nun könnte eine Diskussion beginnen, ob dieses Niveau entweder früher erreicht werden könne oder aber gleich ganz zu konservativ sei./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31.90 €
|
Rating jetzt: Buy
Buy
|
Kurs*:
26.20 €
|
Abst. Kursziel*:
21.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.92%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
