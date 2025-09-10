Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent höher bei 30’400.31 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 313.016 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.203 Prozent auf 30’388.14 Punkte an der Kurstafel, nach 30’326.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’479.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’388.14 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0.889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 31’493.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’548.82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’199.00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18.20 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3.17 Prozent auf 42.26 EUR), HOCHTIEF (+ 1.72 Prozent auf 225.20 EUR), IONOS (+ 1.43) Prozent auf 39.00 EUR), AUTO1 (+ 1.13 Prozent auf 26.74 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0.95 Prozent auf 27.62 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HelloFresh (-2.69 Prozent auf 7.83 EUR), thyssenkrupp (-1.30 Prozent auf 9.92 EUR), TUI (-1.04 Prozent auf 8.19 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.79 Prozent auf 75.45 EUR) und HELLA GmbH (-0.73 Prozent auf 81.10 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 229’334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28.767 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.58 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch