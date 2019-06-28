Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach dem Besuch einer Fachveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Jack Reynolds-Clark schilderte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Eindrücke vom Kongress der European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS). In der Folge blickt er mittelfristig etwas optimistischer auf die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Signale einer kurzfristigen Schwäche im Bereich der refraktiven Chirurgie entsprächen seinen Erwartungen./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42.96 €
|
Abst. Kursziel*:
9.40%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
43.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
