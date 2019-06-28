Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie

94.40
CHF
-0.60
CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach dem Besuch einer Fachveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Jack Reynolds-Clark schilderte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Eindrücke vom Kongress der European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS). In der Folge blickt er mittelfristig etwas optimistischer auf die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Signale einer kurzfristigen Schwäche im Bereich der refraktiven Chirurgie entsprächen seinen Erwartungen./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42.96 € 		Abst. Kursziel*:
9.40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
43.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

