NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach dem Besuch einer Fachveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Jack Reynolds-Clark schilderte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Eindrücke vom Kongress der European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS). In der Folge blickt er mittelfristig etwas optimistischer auf die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Signale einer kurzfristigen Schwäche im Bereich der refraktiven Chirurgie entsprächen seinen Erwartungen./tih/gl;