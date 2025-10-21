Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’327 -0.7%  Bitcoin 85’441 -2.5%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 61.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netflix-Aktie vor Bilanz: Anleger blicken gespannt auf Aboentwicklung und Umsatzwachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen voraus 21.10.2025 07:11:00

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Coca-Cola
54.18 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Coca-Cola lädt am 21.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,779 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coca-Cola in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,41 Milliarden USD im Vergleich zu 11,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 2,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 48,34 Milliarden USD, gegenüber 46,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Das gibt es über das Imperium von Coca-Cola zu wissen
So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten