Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola lädt am 21.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,779 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coca-Cola in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,41 Milliarden USD im Vergleich zu 11,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 2,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 48,34 Milliarden USD, gegenüber 46,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch