NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Carl Zeiss sei mit 26 Prozent am stärksten im Bereich Consumer Medtech engagiert. Sie sieht für dieses Unternehmen mehr Chancen als Risiken./ck/tih;