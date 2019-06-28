Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Carl Zeiss sei mit 26 Prozent am stärksten im Bereich Consumer Medtech engagiert. Sie sieht für dieses Unternehmen mehr Chancen als Risiken./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
56.40 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.86 €
|
Abst. Kursziel*:
20.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.44%
|
Analyst Name::
Lisa Bedell Clive
|
KGV*:
-
