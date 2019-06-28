Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
94.40CHF
-0.60CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.09.2025 13:33:51
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
37.99 CHF -2.07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Finanzchef Justus Wehmer habe gute Gründe für mittelfristigen Optimismus der Jenaer aufzeigt, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.02 €
|
Abst. Kursziel*:
9.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
25.09.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|13:33
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|94.40
|-0.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Overweight
|14:22
|
DZ BANK
Evonik Halten
|14:18
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|14:16
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|14:08
|
Bernstein Research
Volvo AB Underperform
|14:07
|
Bernstein Research
TRATON Market-Perform
|14:07
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform