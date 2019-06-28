Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

28.06.2019
26.09.2025 13:33:51

Carl Zeiss Meditec Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Finanzchef Justus Wehmer habe gute Gründe für mittelfristigen Optimismus der Jenaer aufzeigt, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.02 € 		Abst. Kursziel*:
9.25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

