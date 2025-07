Microsoft-Aktie vor Zahlen: Zündet sie am Abend die nächste Kursrakete zum Allzeithoch?

• Microsoft legt am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vor• Aktie nahe Allzeithoch• Analysten sehen trotz hoher Erwartungen weiteres Aufwärtspotenzial

Am Mittwoch nach US-Börsenschluss legt der Techriese Microsoft seine Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal vor. Erwartet wird eine positive Entwicklung: Geht es nach Analysten, soll der Gewinn je Aktie von 2,95 US-Dollar auf 3,38 US-Dollar steigen, während die Erlöse mit 73,81 Milliarden US-Dollar um mehr als 14 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres liegen dürften.

Microsoft-Aktie mit Momentum?

Fallen die Zahlen besser aus als erwartet und kann auch der Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung überzeugen, könnte dies auch Folgen für die Entwicklung der Microsoft-Aktie haben. Bereits seit drei Monaten erlebt der Anteilsschein des Techriesen ein Momentum und hat an der NASDAQ rund 30 Prozent an Wert zugelegt. Vom jüngsten Allzeithoch, das bei 518,29 US-Dollar liegt, ist die Microsoft-Aktie nicht weit entfernt.

Längst hat sich Microsoft in der Riege der wertvollsten Börsenunternehmen einen Platz verschafft - mit einem Börsenwert von 3,809 Billionen US-Dollar liegt der Techkonzern hinter dem KI-Riesen NVIDIA (Börsenwert: 4,280 Billionen US-Dollar) auf Platz zwei und hat sich vom Apple-Konzern, der zuletzt einen Börsenwert von 3,155 Billionen US-Dollar besass, klar abgesetzt.

Wieviel Luft hat die Aktie noch?

Doch die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate und insbesondere das jüngst markierte Allzeithoch lassen Skepsis aufkommen, ob die Luft für die Microsoft-Aktie nun zu dünn werden könnte.

Der letzte Quartalsbericht bei Microsoft war stärker ausgefallen als erwartet - Anleger dürften daher die Messlatte für die Zweitquartalszahlen möglicherweise noch höher legen. Patzt der Techriese angesichts der hohen Erwartungen, könnte dies die Microsoft-Aktie abrutschten lassen.

Analysten sehen hier aber kein eklatantes Kursrisiko, wie ein Blick auf die Bewertungen bei TipRanks zeigt. Von 33 Experten, die die Microsoft-Aktie bewerten, haben 30 eine Kaufempfehlung herausgegeben, nur drei Analysten haben ein Hold-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 558,71 US-Dollar, womit die Microsoft-Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von rund neun Prozent hätte.

Sollte die Microsoft-Aktie in derartige Kurshöhen aufsteigen, wäre das Unternehmen rund 4,14 Billionen US-Dollar wert und würde dicht an den NVIDIA heranrücken. Die Zahlen am Abend dürften daher ein Wegweiser für die Microsoft-Aktie werden.



Redaktion finanzen.ch