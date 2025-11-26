Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0.05 Prozent auf 3’498.71 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 549.511 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.218 Prozent höher bei 3’504.60 Punkten, nach 3’496.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’480.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’517.23 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’727.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’757.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’402.82 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 1.81 Prozent zu Buche. 3’994.94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4.35 Prozent auf 46.04 EUR), EVOTEC SE (+ 3.77 Prozent auf 5.72 EUR), TeamViewer (+ 3.33 Prozent auf 5.75 EUR), Nordex (+ 2.65 Prozent auf 26.38 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.71 Prozent auf 17.54 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil PNE (-1.54 Prozent auf 9.57 EUR), SMA Solar (-1.14 Prozent auf 31.20 EUR), Sartorius vz (-0.74 Prozent auf 241.40 EUR), United Internet (-0.71 Prozent auf 25.14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.43 Prozent auf 32.50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 856’586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 236.257 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch