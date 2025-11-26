Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MDAX-Performance im Fokus 26.11.2025 12:26:32

MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu

MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

RTL
31.21 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent stärker bei 29’139.91 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 336.743 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.361 Prozent auf 29’120.78 Punkte an der Kurstafel, nach 29’015.89 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28’982.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29’250.57 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30’291.98 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 30’822.93 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 26’210.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.30 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5.34 Prozent auf 16.76 EUR), thyssenkrupp (+ 4.96 Prozent auf 9.06 EUR), TeamViewer (+ 3.33 Prozent auf 5.75 EUR), Nordex (+ 2.65 Prozent auf 26.38 EUR) und Delivery Hero (+ 2.54 Prozent auf 17.14 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Aroundtown SA (-4.89 Prozent auf 3.03 EUR), CTS Eventim (-2.03 Prozent auf 82.05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.36 Prozent auf 61.85 EUR), WACKER CHEMIE (-1.19 Prozent auf 66.55 EUR) und AUTO1 (-1.01 Prozent auf 23.58 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’862’542 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.346 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten
10:39 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 Aroundtown Underweight Barclays Capital
08:57 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Aroundtown Buy Warburg Research
