|MDAX-Performance im Fokus
26.11.2025 12:26:32
MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent stärker bei 29’139.91 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 336.743 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.361 Prozent auf 29’120.78 Punkte an der Kurstafel, nach 29’015.89 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 28’982.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29’250.57 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30’291.98 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 30’822.93 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 26’210.76 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.30 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5.34 Prozent auf 16.76 EUR), thyssenkrupp (+ 4.96 Prozent auf 9.06 EUR), TeamViewer (+ 3.33 Prozent auf 5.75 EUR), Nordex (+ 2.65 Prozent auf 26.38 EUR) und Delivery Hero (+ 2.54 Prozent auf 17.14 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Aroundtown SA (-4.89 Prozent auf 3.03 EUR), CTS Eventim (-2.03 Prozent auf 82.05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.36 Prozent auf 61.85 EUR), WACKER CHEMIE (-1.19 Prozent auf 66.55 EUR) und AUTO1 (-1.01 Prozent auf 23.58 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’862’542 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.346 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Nachrichten zu Aroundtown SA
12:26
|MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
20.11.25
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
20.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
14.11.25
|XETRA-Handel MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
14.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX in Rot (finanzen.ch)
06.11.25
|Anleihe: Aroundtown nimmt 150 Millionen Franken für 5 Jahre auf (AWP)
Analysen zu Aroundtown SA
|10:39
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|08:57
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
