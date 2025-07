MÄRKTE USA/Gut behauptet - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten

DOW JONES--Die US-Börsen setzen ihren Rekordlauf am Donnerstag fort, doch liegen die neuen Hochs nur geringfügig über den am Mittwoch erreichten. Der Dow-Jones-Index fällt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,5 Prozent auf 44.766 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent aufwärts. Der Nasdaq-Composite gewinnt 0,2 Prozent.

Ein überraschend resilienter Arbeitsmarkt dämpft Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank und damit auch die Kauflaune. Auf der anderen Seite sprechen Händler von einem unerschütterlichen Optimismus über das Zustandekommen eines Handelsabkommens zwischen den USA und der EU. Dabei könnten die US-Importzölle wie schon bei japanischen Exporten 15 Prozent betragen. Gespeist werden die Markthoffnungen von Berichten über eine Annäherung zwischen Vertretern der USA und der EU. Laut Analysten könnte eine Vereinbarung günstiger ausfallen als zunächst von Investoren gedacht: "Dies deckte sich mit unserem bullischen Basisfall", kommentieren die Analysten der Deutschen Bank die Markthoffnungen.

Einige Marktbeobachter hegen indes Zweifel, ob die Hoffnungen des Marktes gerechtfertigt sind, denn die EU-Mitgliedstaaten haben laut Kreisen ein Paket von Vergeltungszöllen auf US-Waren gebilligt, das Anfang August in Kraft treten könnte, falls kein Handelsabkommen zustande kommt. Dazu liefert auch die Berichtsperiode nicht nur eitel Sonnenschein.

Geschäftszahlen des Tages mit Licht und Schatten

Tesla büssen 9,1 Prozent ein, denn ein deutlich rückläufiger Absatz im zweiten Quartal hat dem E-Autobauer einen Gewinnrückgang beschert. Der Konzern hat mit höherem Konkurrenzdruck vor allem aus China und der Streichung von staatlichen Anreizen für Elektroautos zu kämpfen. Ausserdem hat die Reputation von Konzernchef Elon Musk seit seinem Ausflug in die US-Politik unter Präsident Donald Trump gelitten.

IBM verlieren 7,1 Prozent. Der Konzern hat im zweiten Quartal bei den meisten Kennziffern die Erwartungen übertroffen. Allerdings verfehlte der Software-Umsatz die Konsensschätzung.

Auch die Fluggesellschaften Southwest Airlines (-12,2%) und American Airlines (-8,3%) überzeugen mit ihren Geschäftsausweisen nicht. Dow Inc halbiert die Dividende, der Kurs rauscht um 16,3 Prozent südwärts. Honeywell hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick erhöht. Das US-Industriekonglomerat steht vor der Aufspaltung in drei separate Unternehmen - der Kurs verliert 5,4 Prozent. West Pharmaceutical schnellen um 23 Prozent empor, das Medizintechnikunternehmen glänzt mit starken Geschäftszahlen und einem verbesserten Ausblick.

Alphabet steigen um 1,2 Prozent, weil die Google-Mutter Alphabet im zweiten Quartal dank des starken Wachstums der Cloud-Sparte die Erwartungen übertroffen hat.

T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr neue Mobilfunk- und Internetkunden hinzugewonnen als die Konkurrenz und auch mehr, als der Markt erwartet hatte. Die Tochter der Deutschen Telekom hob ihre Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie verteuert sich um 6,2 Prozent.

Am Rentenmarkt sinken die Notierungen leicht. US-Präsident Donald Trump wird im Tagesverlauf die US-Notenbank besuchen und damit den Druck auf Fed-Chef Jerome Powell verstärken. Trump hat Powell wiederholt dafür kritisiert, dass er keine Zinssenkungen vorgenommen hat, was Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed aufkommen liess. Vor dem Besuch verkaufen einige Anleger US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um einen Basispunkt auf 4,40 Prozent. Zudem sind die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten besser als gedacht ausgefallen und Chicago Fed National Activity Index verbesserte sich im Juni, wenngleich auf schwachem Niveau. Damit werden baldige Zinssenkungen in den USA unwahrscheinlicher. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe boten derweil kein einheitliches Bild. Während der Index für den Servicesektor im Juli überraschend deutlich stieg und weiter in den expansiven Bereich vorrückte, fiel der Index für das verarbeitende Gewerbe deutlicher als erwartet und zudem unter die Expansionsschwelle.

Der Dollar steigt leicht mit den höheren Marktzinsen. Doch auch der Greenback steht angesichts des Trump-Besuchs bei der Fed unter Beobachtung. Sollte die Unabhängigkeit der Fed in Gefahr sein, wäre dies kein gutes Zeichen für die US-Währung, heisst es. Die geldpolitische Entscheidung der EZB, wie erwartet das Leitzinsniveau zu bestätigen, bewegt den Euro kaum.

Gold verliert angesichts steigender Marktzinsen und Dollarkurse an Attraktivität - auch die Hoffnung auf weitere Handelsabkommen spricht gegen das Edelmetall. Die Ölpreise steigen indes, da Fortschritte in den Zollverhandlungen zwischen der Trump-Administration und der EU die Marktbedenken hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaussichten und damit der Rohölnachfrage etwas zerstreuen.

